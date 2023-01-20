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22:55, 20 января 2023Россия

Автомобиль въехал в стену жилого дома в центре Москвы

Департамент транспорта: автомобиль въехал в стену жилого дома в центре

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Автомобиль въехал в стену жилого дома в центре Москвы. Об этом в Telegram-канале сообщил столичный Департамент транспорта.

Инцидент произошел на Тургеневской площади. На кадрах видно, что водитель кроссовера поворачивал направо, однако вместо того, чтобы закончить маневр, выехал с проезжей части на тротуар и врезался в здание, задев проходящую мимо девушку.

В ведомстве сообщили, что на месте работают оперативные службы. Причины аварии и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия не затруднено.

Ранее в Саратове пьяный водитель грузовика снес стену многоквартирного дома. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и снес стену жилого дома. Виновника происшествия задержали в результате полицейской погони.

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Марина Совина
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