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22:27, 20 января 2023Культура

Внучка Чарли Чаплина снимется в третьей части «Аватара»

Внучка Чарли Чаплина сыграет лидера племени наʼви в третьей части «Аватара»
Уна Чаплин

Уна Чаплин . Фото: Eric Gaillard / Reuters

Испано-британская актриса и внучка Чарли Чаплина Уна Чаплин снимется в третьей части « Аватара». Об этом сообщил продюсер фильма «Аватар: Путь воды» Джон Ландау, пишет ScreenRant.

Чаплин сыграет роль персонажа по имени Варанг, которая является лидером огненного племени наʼви. По словам Ландау, этот персонаж будет более отрицательной фигурой, чем другие представители племени аборигенов.

«Есть хорошие люди, и есть плохие люди, то же самое справедливо и для На`ви. Но ведь люди не считают себя плохими. Какова первопричина их трансформации в то, что мы воспринимаем как плохое?» — сказал продюсер.

Ранее режиссер Джеймс Кэмерон рассказал, что снимать совместные сцены с участием людей и на'ви в новой части научно-фантастического блокбастера «Аватар» было ужасно сложно. Кэмерон подразумевал сцены с участием персонажа по имени Паук (Джек Чемпион), который большую часть фильма проводит вместе с кланом на'ви.

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Марина Совина
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