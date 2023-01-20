Джеймс Кэмерон рассказал об ужасно сложных сценах из «Аватара 2»

Режиссер Джеймс Кэмерон рассказал о съемках ужасно сложных сцен из «Аватара 2»

Канадский режиссер Джеймс Кэмерон рассказал, что снимать совместные сцены с участием людей и на'ви в новой части научно-фантастического блокбастера «Аватар» было ужасно сложно. Об этом он заявил в интервью Vainity Fair.

Кэмерон подразумевал сцены с участием персонажа по имени Паук (Джек Чемпион), который большую часть фильма проводит вместе с кланом на'ви. Для того чтобы снимать сцены с Пауком, актеру пришлось отыграть сцены со своим присутствием дважды: один раз в качестве референса для коллег по фильму, включая Сэма Уортингтона, Зои Салдану и Сигурни Уивер, а другой — для того, чтобы сняться самому.

Режиссер также сказал, что съемочный процесс подобных сцен растянулся не на один год. «Джек исполнил свое выступление дважды, один раз для всех других актеров, таких как Сигурни, Бритен [Далтон] и Сэм, так что он был как бы за кадром. А ему тогда было лет 13. А позже, когда мы снимали, ему было 15, поэтому он немного изменился в размерах и вокальном диапазоне», — сказал Кэмерон, отметив, что в конечном итоге им удалось уладить эти вопросы.

Ранее сообщалось, что сиквел «Аватара» стал шестым самым кассовым фильмом в истории, обогнав ленту «Человек-паук: Нет пути домой» от Marvel Studios.