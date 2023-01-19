«Аватар 2» стал одним из самых кассовых фильмов в истории

Forbes: «Аватар 2» стал шестым самым кассовым фильмом в истории

Сиквел «Аватара» канадского режиссера Джеймса Кэмерона обогнал ленту «Человек-паук: Нет пути домой» от Marvel Studios и стал одним из самых кассовых фильмов в истории, заняв шестое место. Об этом сообщает Forbes.

С момента выхода в декабре прошлого года «Аватар: Путь воды» собрал в прокате 1,9 миллиарда долларов, быстро поднимаясь в чартах кассовых сборов. По мнению экспертов, картина преодолеет отметку в 2 миллиарда долларов в ближайшие выходные, а также опередит «Мстителей: Войну бесконечности» (2,048 миллиарда долларов).

Ранее Кэмерон объявил о планах на третью часть «Аватара». Режиссер сказал, что у него предусмотрены сюжетные изменения. «Я воспользуюсь моментом, когда вся пыль уляжется, чтобы оценить, что людям понравилось и на что они больше всего отреагировали во второй части. Я могу вернуться и что-то немного подправить. Это не будет радикально, но, возможно, я немного подкорректирую детали, чтобы сделать упор на тех вещах, которые вызывают реакцию у людей», — подчеркнул он.