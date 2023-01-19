Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:27, 19 января 2023Культура

«Аватар 2» стал одним из самых кассовых фильмов в истории

Forbes: «Аватар 2» стал шестым самым кассовым фильмом в истории

Кадр: Фильм «Аватар: Путь воды»

Сиквел «Аватара» канадского режиссера Джеймса Кэмерона обогнал ленту «Человек-паук: Нет пути домой» от Marvel Studios и стал одним из самых кассовых фильмов в истории, заняв шестое место. Об этом сообщает Forbes.

С момента выхода в декабре прошлого года «Аватар: Путь воды» собрал в прокате 1,9 миллиарда долларов, быстро поднимаясь в чартах кассовых сборов. По мнению экспертов, картина преодолеет отметку в 2 миллиарда долларов в ближайшие выходные, а также опередит «Мстителей: Войну бесконечности» (2,048 миллиарда долларов).

Ранее Кэмерон объявил о планах на третью часть «Аватара». Режиссер сказал, что у него предусмотрены сюжетные изменения. «Я воспользуюсь моментом, когда вся пыль уляжется, чтобы оценить, что людям понравилось и на что они больше всего отреагировали во второй части. Я могу вернуться и что-то немного подправить. Это не будет радикально, но, возможно, я немного подкорректирую детали, чтобы сделать упор на тех вещах, которые вызывают реакцию у людей», — подчеркнул он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Крыму предостерегли Киев от удара по полуострову американским вооружением
Макрон заявил о беспрецедентном кризисе в Европе из-за Украины
Российский мэр разбил Lexus из-за ямы на дороге в своем городе
Худеющим назвали способ избежать срывов на диете
Российский чиновник лишился 100 тысяч рублей из-за плохих дорог
Названа сложность для ВСУ в случае поставок французских танков
Литва создаст новую дивизию к 2030 году
В Германии заявили о победе над зависимостью от российских нефти и газа
МИД России отреагировал на требование Еврейского конгресса об извинениях Лаврова
Названы сроки передачи ВМФ России «Евгения Горигледжана»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.