У границ России пройдут военные учения с британскими вертолетами

ВС Эстонии сообщили о проведении учений с британскими вертолетами Chinook

У границ России пройдут тренировочные учения Эстонии при содействии британские военные вертолеты. Об этом сообщают Вооруженные силы (ВС) прибалтийской республики, передает РИА Новости.

«До конца февраля вертолеты Chinook (CH-47) ВВС Соединенного Королевства, дислоцированные на авиабазе Эмари под Таллином, будут совершать тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии, в том числе на малых высотах», — сказано в сообщении ведомства.

Также известно, что в рамках учений полеты пройдут по всей территории страны. Отмечается, что они нужны для тренировки военнослужащих Сил обороны и размещенных в Эстонии союзников по НАТО.

Ранее в республику прибыла американская ротная пехота. Уточняется, что вместе с ними прибыл командный пункт батальона, который поспособствует интеграции бригады в новое маневренное подразделение.