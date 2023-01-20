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15:12, 20 января 2023Бывший СССР

У границ России пройдут военные учения с британскими вертолетами

ВС Эстонии сообщили о проведении учений с британскими вертолетами Chinook

Фото: Ints Kalnins / Reuters

У границ России пройдут тренировочные учения Эстонии при содействии британские военные вертолеты. Об этом сообщают Вооруженные силы (ВС) прибалтийской республики, передает РИА Новости.

«До конца февраля вертолеты Chinook (CH-47) ВВС Соединенного Королевства, дислоцированные на авиабазе Эмари под Таллином, будут совершать тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии, в том числе на малых высотах», — сказано в сообщении ведомства.

Также известно, что в рамках учений полеты пройдут по всей территории страны. Отмечается, что они нужны для тренировки военнослужащих Сил обороны и размещенных в Эстонии союзников по НАТО.

Ранее в республику прибыла американская ротная пехота. Уточняется, что вместе с ними прибыл командный пункт батальона, который поспособствует интеграции бригады в новое маневренное подразделение.

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Алевтина Запольская
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