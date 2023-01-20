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12:53, 20 января 2023Силовые структуры

Сотрудницу колонии оштрафовали за стоившую жизни заключенному халатность

В Саратовской области сотрудница колонии получила штраф за оставленное рабочее место

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Саратовской области сотрудница российской колонии получила штраф за допущенную в ходе выполнения должностных обязанностей халатность, стоившую жизни заключенному. Об этом в пятницу, 20 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в задачу осужденной входил просмотр камер видеофиксации. В какой-то момент женщина без разрешения дежурного помощника решила отойти по личным делам и покинула рабочее место, что привело к убийству осужденного сокамерником.

1 июня 2022 года сообщалось, что в Нижегородской колонии мешавшего отдыхать сокамерникам заключенного убили костылем.

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Владимир Седов
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