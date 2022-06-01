Российский заключенный забил до смерти сокамерника костылем

В Нижегородской колонии мешавшего отдыхать сокамерникам заключенного убили костылем

В Нижегородской области следователи выясняют обстоятельства убийства отбывавшего наказание за убийство двух человек российского заключенного. Об этом в среду, 1 июня, сообщает региональное управления Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 30 мая в одной из камер исправительной колонии № 14 (ИК-14) погибший вел себя вызывающе и мешал отдыхать сокамерникам. В какой-то момент 40-летний заключенный вооружился костылем и нанес дебоширу несколько сильных ударов по голове, забив противника до смерти.

СКР возбудил в отношении россиянина дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

11 апреля сообщалось, что управлением ФСИН по Саратовской области начата проверка в исправительной колонии № 4 в Пугачеве. В ней произошло ЧП, в результате которого был убит заключенный, а трое зэков получили ранения.