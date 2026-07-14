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21:19, 14 июля 2026Бывший СССР

Норвегия лишилась части военной экипировки из-за Украины

Forsvarets forum: Норвегия испытывает дефицит тактических перчаток из-за помощи Украине
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Вооруженные силы Норвегии остались без части тактического обмундирования в связи с истекшим договором на поставку и помощью Киеву. Об этом говорится в материале журнала Forsvarets forum.

Еще до Пасхи на складах по всей стране закончились тактические перчатки. Была предложена альтернатива, в качестве которой норвежская армия закупила у других поставщиков обычные рабочие перчатки. При этом они не выдерживают настоящие военные реалии, пишет издание.

Так, в одной из школ для новобранцев элемент экипировки износился еще до окончания призывного периода. Кроме того, один из военных лагерей даже рабочие перчатки не получил. Нехватку этого вида обмундирования связывают с двумя причинами. Как заявил представитель организации материально-технического обеспечения ВС (FLO) Мариус Дрейер, ключевая причина кроется в том, что истек договор на его поставку. В ближайшее время должны заключить новый.

Вторая причина — помощь Украине, поскольку спонсирование Киева стало приоритетом у руководства страны. По сути, часть запаса была отдана как пожертвование. Среди прочего также указывается, что произошел перерасход перчаток, а также, что операционный бюджет покрывает не все расходы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон озвучил сроки поставки Украине ракет для европейского зенитного ракетного комплекса SAMP-T. По его словам, это должно произойти в ближайшие недели.

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