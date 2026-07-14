В сети обсудили видео с полуголой и грязной возлюбленной Тимати

В сети обсудили видео с полуголой и грязной возлюбленной российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов), моделью Валентиной Ивановой. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранница артиста предстала перед камерой топлес, прикрывая руками обнаженную грудь. При этом на ее коже были видны загрязнения черного цвета. Автором съемки выступила фотограф Жанна Малити. «Мы остались заперты с самыми красивыми женщинами мира. Видео первое», — гласила подпись к публикации.

Пользователи сети оценили ролик в комментариях и разошлись во мнениях. Часть из них восхитилась увиденным: «Вы такая красотка», «В этом что-то есть, мне очень нравится», «Потрясающая Валя», «Стиль», «Богиня».

Другие юзеры раскритиковали пост. «Что за ужас», «Оголяться обязательно?», «Если это искусство, то мир свернул не туда», «Декрет, он такой. Каждый сходит с ума по-своему», «Она пыталась быть загадочной», — указали они.

Ранее в июле Тимати похвастался Mercedes по цене от 30 миллионов рублей.