Тимати похвастался Mercedes по цене от 30 миллионов рублей

Рэпер Тимати похвастался Mercedes по цене от 30 миллионов рублей

Российский рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) похвастался автомобилем по цене от 30 миллионов рублей. Комментарий на данную тему Telegram-каналу «Звездач» дала автоэксперт Мария Посеницкая.

Речь идет об эксклюзивном черном кабриолете Mercedes G500, который исполнитель показал на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). По словам специалистки, машина могла быть привезена из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

«Такой уникальный автомобиль может стоить от 30 миллионов рублей до нескольких сотен миллионов», — заявила Посеницкая.

В июне Тимати также показал редкий спорткар Lamborghini Diablo белого цвета за миллионы рублей.