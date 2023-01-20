Ким Кардашьян обругали в сети за покупку вещей умерших знаменитостей

Телезвезду Ким Кардашьян обругали в сети за покупку культовых вещей умерших знаменитостей

Американскую телезвезду Ким Кардашьян обругали в сети за покупку вещей, которые ранее принадлежали умершим знаменитостям. Соответствующие посты появились в Twitter.

Известно, что бизнесвумен несколько лет подряд на регулярной основе участвует в аукционах, на которых приобретает культовые предметы гардероба. Среди них, например, три нефритовых браслета бренда Lorraine Schwartz, которые ранее носила актриса Элизабет Тейлор, а также часы Cartier принадлежавшие бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди.

Помимо этого, представители предпринимательницы 18 января приобрели на торгах дома Sotheby’s колье с аметистовым крестом и бриллиантами, которое в 1987 году принцесса Диана надевала на благотворительный бал в Лондоне. Отмечается, что украшение продали знаменитости за 197 тысяч долларов (13,5 миллиона рублей), что в два раза превысило стартовую цену.

В связи с этим поклонники подвергли Кардашьян критике в соцсетях, сравнив ее с Волан-де-Мортом и Таносом из-за любви к винтажным изделиям. «Ким в своей эре Волан-де-Морта», — написал один юзер. «Ким действительно стала расхитительницей гробниц», — поддержал другой. «Ким собирает предметы умерших знаменитостей, как будто это "Камни Бесконечности". Ким, что ты замышляешь?» — пошутил третий пользователь.

Сама звезда реалити-шоу никак не отреагировала на нелестные высказывания пользователей сети.

В ноябре 2022 года актриса Николь Кидман купила шляпу звезды киноленты «Люди Икс» Хью Джекмана за миллионы рублей. Знаменитость посетила мюзикл The Music Man на Бродвее, в котором одну из главных ролей исполнял Джекман. После спектакля состоялся благотворительный аукцион Broadway Cares/Equity Fights Aid. В качестве лота была представлена шляпа, в которой выступал актер. Кидман выкрикнула в зале свое имя и предложила за данную вещь 100 тысяч долларов (6,8 миллиона рублей).