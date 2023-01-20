Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:52, 20 января 2023Ценности

Ким Кардашьян обругали в сети за покупку вещей умерших знаменитостей

Телезвезду Ким Кардашьян обругали в сети за покупку культовых вещей умерших знаменитостей

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американскую телезвезду Ким Кардашьян обругали в сети за покупку вещей, которые ранее принадлежали умершим знаменитостям. Соответствующие посты появились в Twitter.

Известно, что бизнесвумен несколько лет подряд на регулярной основе участвует в аукционах, на которых приобретает культовые предметы гардероба. Среди них, например, три нефритовых браслета бренда Lorraine Schwartz, которые ранее носила актриса Элизабет Тейлор, а также часы Cartier принадлежавшие бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди.

Материалы по теме:
Сексуальность вновь вернули в моду. Почему мир забывает о феминизме и вновь воспринимает женщину как сексуальный объект?
Сексуальность вновь вернули в моду.Почему мир забывает о феминизме и вновь воспринимает женщину как сексуальный объект?
14 декабря 2022
«Почему я не сделала этого раньше?» Канье Уэст и Ким Кардашьян разводятся после семи лет брака. Как они будут делить нажитые миллионы?
«Почему я не сделала этого раньше?»Канье Уэст и Ким Кардашьян разводятся после семи лет брака. Как они будут делить нажитые миллионы?
2 марта 2021

Помимо этого, представители предпринимательницы 18 января приобрели на торгах дома Sotheby’s колье с аметистовым крестом и бриллиантами, которое в 1987 году принцесса Диана надевала на благотворительный бал в Лондоне. Отмечается, что украшение продали знаменитости за 197 тысяч долларов (13,5 миллиона рублей), что в два раза превысило стартовую цену.

В связи с этим поклонники подвергли Кардашьян критике в соцсетях, сравнив ее с Волан-де-Мортом и Таносом из-за любви к винтажным изделиям. «Ким в своей эре Волан-де-Морта», — написал один юзер. «Ким действительно стала расхитительницей гробниц», — поддержал другой. «Ким собирает предметы умерших знаменитостей, как будто это "Камни Бесконечности". Ким, что ты замышляешь?» — пошутил третий пользователь.

Сама звезда реалити-шоу никак не отреагировала на нелестные высказывания пользователей сети.

В ноябре 2022 года актриса Николь Кидман купила шляпу звезды киноленты «Люди Икс» Хью Джекмана за миллионы рублей. Знаменитость посетила мюзикл The Music Man на Бродвее, в котором одну из главных ролей исполнял Джекман. После спектакля состоялся благотворительный аукцион Broadway Cares/Equity Fights Aid. В качестве лота была представлена шляпа, в которой выступал актер. Кидман выкрикнула в зале свое имя и предложила за данную вещь 100 тысяч долларов (6,8 миллиона рублей).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Страны НАТО не смогли принять решение по отправке Leopard на Украину
Анонсированы игры для PlayStation VR2
Опубликованы кадры разрушений после минометного обстрела российского села ВСУ
Власти рассказали подробности о минометном обстреле ВСУ белгородского села
Ким Кардашьян обругали в сети за покупку вещей умерших знаменитостей
В Киеве выступили против похорон военных на Лысой горе
Российский теннисист поддержал Нагорный Карабах после матча на Australian Open
Россия резко нарастила поставки угля в одну страну
Россиянам объяснили скидки на вторичное жилье
Пентагон сообщил о следующем пакете помощи Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.