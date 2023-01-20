В российском регионе решили демобилизовать одну категорию граждан

Губернатор Забайкалья Осипов заявил о демобилизации многодетных отцов из региона

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил о демобилизации одной категории граждан — многодетных отцов из региона. О таком решении он написал в социальной сети «ВКонтакте».

«Принял решение: многодетные отцы, мобилизованные из Забайкалья, вернутся домой. Никаких действий или обращений от самих мобилизованных или их родных по этому вопросу не требуется», — заявил он.

По словам Осипова, военкомы региона уже работают над составлением списков россиян, подлежащих демобилизации.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября и завершилась 28 октября. Всего из запаса призвали 300 тысяч россиян. От мобилизации в стране освободили более 830 тысяч человек — часть из них работала на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и в других социально значимых государственных сферах.

Ранее в Госдуме предложили дать отсрочку от мобилизации единственным учредителям и директорам компаний.