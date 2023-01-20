Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:27, 20 января 2023Россия

В российском регионе решили демобилизовать одну категорию граждан

Губернатор Забайкалья Осипов заявил о демобилизации многодетных отцов из региона

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил о демобилизации одной категории граждан — многодетных отцов из региона. О таком решении он написал в социальной сети «ВКонтакте».

«Принял решение: многодетные отцы, мобилизованные из Забайкалья, вернутся домой. Никаких действий или обращений от самих мобилизованных или их родных по этому вопросу не требуется», — заявил он.

По словам Осипова, военкомы региона уже работают над составлением списков россиян, подлежащих демобилизации.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября и завершилась 28 октября. Всего из запаса призвали 300 тысяч россиян. От мобилизации в стране освободили более 830 тысяч человек — часть из них работала на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и в других социально значимых государственных сферах.

Ранее в Госдуме предложили дать отсрочку от мобилизации единственным учредителям и директорам компаний.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Назван основной кандидат на пост главы Счетной палаты
В ЕС отменили контракт на восстановление части инфраструктуры Украины
В Харьковской и Одесской областях произошли взрывы
Пытавшийся обокрасть Wildberries россиянин устроил бой с полицией и получил пулю
В российском регионе решили демобилизовать одну категорию граждан
Украина получила американские вооружения с израильских складов
Путин обсудил с Совбезом ход спецоперации
Шайю ЛаБафа с макияжем заметили в платье и туфлях на каблуках
В московских театрах начались проверки после увольнения Дмитрия Назарова
Ультиматум Шольца о поставке танков Аbrams на Украину опровергли
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.