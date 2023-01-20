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10:24, 20 января 2023Путешествия

Названы самые пунктуальные авиакомпании России

Аэропорт Домодедово назвал S7 Airlines самой пунктуальной авиакомпанией России

Фото: Rupert Oberhauser / Imagebroker / Globallookpress.com

Московский аэропорт Домодедово провел конкурс пунктуальности среди авиакомпаний-партнеров. О его итогах сообщается на сайте столичной воздушной гавани.

Так, самым пунктуальными авиакомпании России названы S7 Airlines и «Северсталь». Лидерами рейтинга среди зарубежных перевозчиков стали Emirates и Ethiopian Airlines.

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Отмечается, что победители конкурса распределились на четыре категории, которые были сформированы в зависимости от частоты выполнения полетов и принадлежности перевозчика. В пресс-службе столичного аэропорта также уведомили, что авиакомпании уже получили специальные сертификаты победителя.

Ранее в январе сервис по оценке качества работы авиаперевозчиков Airline Ratings назвал самые безопасные бюджетные авиакомпании мира. В список наиболее надежных лоукостеров попали Air Arabia, Air Asia, Allegiant, Air Baltic, Easyjet, flydubai, Frontier, Jetstar, Jetblue, Indigo, Ryanair, Scoot, Southwest, Spicejet, Spirit, Vueling, Vietjet, Volaris, Westjet и WizzAir.

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Фариза Бацазова
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