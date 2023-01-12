Названы самые безопасные бюджетные авиакомпании мира

Flydubai и Air Arabia попали в рейтинг самых безопасных авиакомпаний в мире

Сервис по оценке качества работы авиаперевозчиков Airline Ratings назвал самые безопасные бюджетные авиакомпании мира. Всего в список попали 20 перевозчиков, сообщается на сайте сервиса.

В числе наиболее надежных лоукостеров эксперты перечислили Air Arabia, Air Asia, Allegiant, Air Baltic, Easyjet, flydubai, Frontier, Jetstar, Jetblue, Indigo, Ryanair, Scoot, Southwest, Spicejet, Spirit, Vueling, Vietjet, Volaris, Westjet и WizzAir. Уточняется, что названия компаний даны в алфавитном порядке, а не по качественным критериям.

В списке оказались две авиакомпании, которые осуществляют полеты в Россию, уточняется на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). Одной из них стала Air Arabia, выполняющая рейсы из ОАЭ в Москву, Уфу, Екатеринбург и Казань. А flydubai летает из Дубая в Москву, Екатеринбург, Махачкалу, Минеральные воды, Новосибирск, Самару и Уфу.

Сервис Airline Ratings также составил рейтинг 20 самых безопасных авиакомпаний, лидером которого стал Qantas. Сразу за ним следует Air New Zealand. Третьей по безопасности названа компания Etihad Airways, а на следующей строчке оказалась Qatar Airways.

