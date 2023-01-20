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09:40, 20 января 2023Россия

Мэр Энергодара заявил о желании жителей вернуться в город

Мэр Энергодара Сеновоз заявил, что жители Запорожья хотят вернуться в город с Украины

Фото: РИА Новости

Жители города Энергодар в Запорожской области Украины хотят вернуться в свои дома. Об этом заявил мэр Энергодара Эдуард Сеновоз, его слова приводит РИА Новости.

При этом Сеновоз отметил, что у энергодарцев возникают сложности с возвращением, так как с украинской стороны в город въехать почти невозможно.

«Этот путь, насколько я знаю, проходит через третьи страны. Многие родственники в городе говорят, что люди хотят вернуться. Это с территории Украины», — рассказал он. В качестве подтверждения своих слов он привел увеличение заявок на посещение школ — в последние дни городские власти получили 70 таких заявлений.

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Территория Энергодара и находящейся поблизости Запорожской АЭС перешла под контроль российских войск в начале марта 2022 года. После этого Россия регулярно заявляла об обстрелах как атомной электростанции, так и самого города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

9 января глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища. Он обратил внимание на то, что в последнее время Днепр резко обмелел, что, на его взгляд, косвенно подтверждает подготовку ВСУ к форсированию реки. Одним из направлений для высадки десанта может стать Энергодар и Запорожская атомная электростанция, считает Рогов.

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Марк Леонов
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