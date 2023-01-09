В Запорожской области заявили о подготовке ВСУ к форсированию Днепра

Рогов заявил, что ВСУ готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища. Об этом РИА Новости заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он обратил внимание на то, что в последнее время Днепр резко обмелел. Рогов считает, что это произошло «не просто так», а косвенно подтверждает подготовку ВСУ к форсированию реки. По его мнению, одним из направлений для высадки десанта может стать Энергодар и Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС).

Рогов пояснил, что сток воды в Днепре уменьшился искусственно, процесс организован Киевом путем постепенного перекрытия гидротехнических затворов ГЭС на плотинах Днепровского каскада в верховьях реки, в том числе Кременчугской и ДнепроГЭС.

9 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу приказал отвести российские войска из Херсона на левый берег Днепра после доклада командующего силами специальной военной операции (СВО) Сергея Суровикина. Генерал заявил, что в условиях повышенной угрозы обстрелов и разрушения Каховской ГЭС необходимо оставить расположенный на западном берегу Днепра город и занять оборону по восточному берегу реки.