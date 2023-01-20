Екатерина Варнава сменила имидж и удивила фанатов

Актриса Екатерина Варнава сделала челку и удивила фанатов преображением

Российская актриса Екатерина Варнава сменила имидж и показала преображение подписчикам. Видео и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Бывшая артистка Comedy Woman опубликовала ролик, в котором продемонстрировала свой поход к парикмахеру. На размещенных кадрах видно, как мастер салона красоты стрижет знаменитости челку. Кроме того, телезвезда обновила цвет волос.

Поклонники удивились переменам во внешности Варнавы, о чем написали в многочисленных комментариях под публикацией. «Очень хорошо», «Слава Богу, ты решилась», «Тебе очень хорошо», «Вам очень красиво и с цветом, и с челкой», «Сделали правильный выбор», «Варнава как обычно хороша», — писали фанаты в комментариях.

В июне Екатерина Варнава также удивила фанатов чрезмерной худобой на новом видео. Знаменитость поделилась роликом в соцсетях, на котором она предстала перед камерой в мини-платье с глубоким декольте белого цвета и черных кожаных сапогах. При этом актриса дополнила свой образ плетеной сумкой, а волосы зачесала назад.