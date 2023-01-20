Причиной нарушения авиасообщения в США стало случайное удаление файлов

Bloomberg: нарушение авиасообщения в США 11 января было вызвано случайным удалением файлов

Причиной масштабного сбоя в системе оповещения пилотов, который привел к нарушению авиасообщения сразу в нескольких городах США, стало непреднамеренное удаление файлов в системе Федеральное управление гражданской авиации (FAA). Об этом свидетельствуют итоги предварительного расследования ведомства, передает Bloomberg.

Уточняется, что это сделал один из подрядчиков, личность которого на данный момент не установлена. В то же время известно, что данный сотрудник пытался исправить несоответствия между действующей базой данных и ее резервной копией, когда случайно удалил файлы.

В FAA отметили, что были приняты меры по усилению устойчивости системы к подобным сбоям.

11 января появилась информация о серьезном сбое в системе оповещения пилотов в Соединенных Штатах. Отмечалось, что данная ситуация угрожает всем полетам на территории США, поскольку система отвечает за рассылку информации пилотам об опасностях полета и ограничениях в реальном времени.