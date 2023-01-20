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01:30, 20 января 2023Силовые структуры

СК заинтересовался загоревшейся на операционном столе россиянкой

СК поручил установить обстоятельства ЧП с загоревшейся на операционном столе пациенткой

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заинтересовался ЧП с возгоранием пациентки в московской больнице во время операции. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Глава СК поручил руководителю Главного следственного управления СК по столице доложить об обстоятельствах произошедшего.

Уточняется, что после инцидента была организована доследственная проверка.

19 января сообщалось, что пациентка загорелась на операционном столе в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. В результате пациентка получила ожоги руки, на которой делали операцию, и спины. Также ожоги рук получил хирург, который проводил операцию. Предположительно, пожар начался из-за короткого замыкания в оборудовании. Огонь быстро распространился, так как белье, на котором лежала женщина, было пропитано антисептиком. Родственники пострадавшей рассказали, что после случившегося медики не извинились и хотели замять произошедшее.

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Марина Совина
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