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02:28, 20 января 2023Из жизни

Подросток нашел тела соседей спустя полтора года после их смерти

Cleveland19: в США сосед нашел тела женщины и ее сына спустя полтора года после их смерти

Кадр: 19 News

В США подросток из штата Мэриленд нашел тела соседей, 79-летней Шелваджин Роден и ее 59-летнего сына Джимми Родена, спустя полтора года после их смерти. Об этом сообщает Cleveland19.

26 декабря 2022 года подросток охотился недалеко от дома соседей и, подойдя к нему, заглянул в одно из окон. В спальне он заметил мертвого человека и вызвал полицию.

Как выяснилось, престарелая женщина и ее сын, проживавшие в доме, скончались задолго до того, как их обнаружили. Сотрудники полиции полагают, что они умели не менее полутора лет назад, поскольку перестали оплачивать электричество в июне 2021 года. В начале июня 2021 года по этому адресу вызывали скорую помощь.

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Полиция не обнаружила следов взлома и не считает, что кто-то виновен в смерти Роденов. «Сейчас мы ждем официальных результатов вскрытия и тогда решим, продолжать расследование или закрыть дело», — говорит окружной шериф Келвин Грэм.

Ранее сообщалось, что в Ирландии муниципальные рабочие разбирали заколоченный дом и обнаружили 20 лет пролежавшее в кровати истлевшее тело. В холодильнике было найдено масло со сроком годности до 2001 года.

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Алиса Удовик
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