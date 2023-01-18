Истлевшее тело затворника нашли в кровати спустя 20 лет после его смерти

The Mirror: останки умершего мужчины обнаружили спустя 20 лет после его смерти

Муниципальные рабочие в ирландском городе Маллоу, графство Корк, разбирали заколоченный дом и обнаружили 20 лет пролежавшее в кровати истлевшее тело. Об этом сообщает The Mirror.

Рабочие вызвали полицию в одноэтажный дом, который находился всего в нескольких метрах от местного паба. Полиция предположила, что умерший мог пролежать в доме 20 лет. В холодильнике было найдено масло со сроком годности до 2001 года. Соседи думали, что мужчина, который вел затворнический образ жизни, переехал в Англию.

Сотрудники правоохранительных органов оцепили место происшествия. Останки затворника увезли в морг. Помощник государственного патологоанатома Маргарет Болстер провела вскрытие. Полицейские считают, что смерть этого человека не носила насильственного характера.

Советник Маллоу Лайам Мэдден заявил, что дом, где было найдено тело, был расположен на очень загруженной дороге, которая соединяет город с трассой. Удивительно, что тело пролежало в нем не найденным в течение двух десятилетий. «Такое даже трудно вообразить. Но подобные истории случались в других городах и деревнях. Если речь идет о местных жителях, то очень печально, что никто не заметил пропажи этого человека и не знал, где он находится», — сказал Мэдден.

Он отметил, что теперь опознание займет длительное время. Кто угодно мог залезть в заколоченный дом, чтобы поспать. «Очень грустно, что где-то семья может искать этого человека», — сказал советник.

Следователи надеются установить личность найденного человека по записям из стоматологии. Они проводят подомовой обход и собираются проверить информацию у поставщиков коммунальных услуг, чтобы установить давность смерти.

Ранее сообщалось, что полицейские в Ирландии обнаружили тела пожилых супругов, которые умерли и более года пролежали в разных комнатах своего дома. Местные жители заподозрили неладное, когда заметили, что на машине пары давно никто не ездил, а их сад зарос сорняками.

