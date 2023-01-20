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01:59, 20 января 2023Мир

Германия предостерегла Польшу от передачи танков Украине

Министр обороны ФРГ Писториус счел поставки танков без разрешения «недружественным» шагом
Борис Писториус

Борис Писториус. Фото: Michele Tantussi / Reuters

Новый министр обороны Германии Борис Писториус предостерег Польшу от передачи Киеву танков Leopard без согласия Берлина. Об этом сообщает телеканал ZDF.

По словам Писториуса, Варшава пока еще не направляла запросы на снятие экспортных ограничений для поставки танков. «Если Польша, как она говорит, это сделает без разрешения, тогда мы и прокомментируем, когда это произойдет. Я не считаю это особенно дружественным для Альянса», — отметил он.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша может передать Украине танки Leopard без разрешения Германии. Он пояснил, что согласие Берлина в данном случае является «вопросом второго ранга», поскольку Варшава уже договорилась с Киевом и другими партнерами из Западной Европы о совместной поставке техники.

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Варвара Кузьмина
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