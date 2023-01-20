Обвиняемому в хищении акций российскому бизнесмену запросили 8,5 года колонии

Прокурор запросил для бизнесмена, обвиненного в хищении акций нефтебазы, 8,5 года колонии

В Преображенском районном суде Москвы прокурор запросил 8,5 года колонии общего режима для бизнес-консультанта Андрея Гуськова, которого обвиняют в хищении акций крупнейшего крымского комплекса по перевалке и хранению нефтепродуктов «Морской нефтяной терминал» (МНТ). Об этом в пятницу, 20 января, сообщает «Коммерсантъ».

На прениях гособвинение сочло вину подсудимого полностью доказанной. В отношении Гуськова возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. По версии следствия, фигурант был нанят как бизнес-консультант в сделке предпринимателя Владимира Круглова по приобретению нефтяного терминала у властей. Однако втайне от нанимателя Гуськов похитил акции предприятия и переписал их на компанию матери. Потерпевший оценил ущерб более чем в 651 миллион рублей.

Суд вынесет приговор 23 января. Свою вину Гуськов не признает.

Ранее сообщалось, что в Иркутске адвокату, обещавшему прекратить дело за два миллиона рублей, дали пять лет.