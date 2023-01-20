Обещавшего прекратить дело российского адвоката осудили на пять лет

В Иркутске адвокату, обещавшему прекратить дело за два миллиона рублей, дали пять лет

Свердловский районный суд Иркутска приговорил адвоката к пяти годам колонии за мошенничество и покушение на мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель прокуратуры Иркутской области Евгений Алферова.

Также ему запретили заниматься адвокатской деятельностью в течение двух лет.

По данным следствия, в 2018 году он представлял интересы мужчины, обвиняемого в незаконной рубке леса. Адвокат убедил фигуранта и его родственников, что сможет передать взятку сотрудникам правоохранительных органов для того, чтобы в отношении подзащитного прекратили уголовное дело и отпустили из СИЗО. Полученные от них деньги в размере более двух миллионов рублей он оставил у себя.

Позже он сказал, что ему нужны еще деньги, однако их у потерпевших не оказалось.

Преступление выявили сотрудники УФСБ по Иркутской области.

Ранее сообщалось, что в Красноярске адвоката осудили на два года за обман подзащитного на три миллиона рублей.