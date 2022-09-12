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Российского адвоката осудили на два года за мошенничество на три миллиона рублей

В Красноярске адвоката осудили на два года за обман подзащитного на три миллиона рублей

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Красноярске 42-летнего адвоката Красноярской краевой коллегии адвокатов «Содружество» осудили на два года за покушение на мошенничество. Об этом в понедельник, 12 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

По данным ведомства, в мае 2021 года он защищал россиянина, обвиняемого в совершении двух эпизодов мошенничества. Желая заработать, адвокат рассказал подзащитному, что договорился с одним из силовиков о том, чтобы мужчине назначили более мягкое наказание — срок, не превышающий четырех лет колонии. За это правоохранитель якобы требовал три миллиона рублей.

Чтобы оказать давление на мужчину, адвокат регулярно говорил ему о том, что представитель силового ведомства попросит суд назначить длительный срок, если мужчина не отдаст деньги. При этом в реальности всю сумму защитник собирался потратить на личные нужды. 3 июня адвокат получил от клиента деньги, после чего был задержан сотрудниками краевого УФСБ.

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Елизавета Новикова
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