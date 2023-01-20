Из кабинета Лукашенко убрали компьютер Apple и установили белорусский Horizont

Из кабинета президента Белоруссии Лукашенко убрали компьютер Apple и установили Horizont

Из кабинета президента Белоруссии Александра Лукашенко по его распоряжению убрали компьютер известного западного бренда и установили технику отечественного производства. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По данным Telegram-канала «Пул первого», раньше на столе у белорусского лидера стояло устройство компании Apple, а теперь его место занимает Horizont. Больше Apple в кабинете Лукашенко не будет, отмечают авторы поста.

Впервые ноутбук белорусского производства был представлен общественности президентом страны 1 сентября 2022 года. Тогда Лукашенко сообщил, что белорусских деталей в компьютере пока всего 12 процентов, однако к концу 2022 года их доля может вырасти до 30-35 процентов.

Horizont H-book MAK4 производят на Заводе вычислительной техники (МПОВТ), который входит в холдинг «Горизонт» (Horizont). Ноутбук работает на американском процессоре Intel Core 11-го поколения, и в зависимости от модификации может быть оснащен моделями Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7. Сейчас операционная система компьютера — Windows 11 Домашняя, однако его разработчики сообщали, что пытаются создать свою операционку.