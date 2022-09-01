Лукашенко показал первый созданный в Белоруссии компьютер

Лукашенко показал первый собранный на белорусском заводе «Горизонт» компьютер

Президент Белоруссии Александр Лукашенко показал первый компьютер, который был создан в республике. Аппарат он продемонстрировал белорусским школьникам в ходе открытого урока в собственной резиденции, во Дворце Независимости в Минске, сообщает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства уточнил, что ноутбук был собран на заводе электроники «Горизонт», и признался, что на данный момент в нем лишь около 12 процентов белорусских деталей — однако уже к концу года показатель будет увеличен до 30 процентов.

«Это говорит о том, что у нас есть огромный потенциал. Есть люди, которые, как мне когда-то сказали американцы, когда я создавал парк высоких технологий (Hi-Tech Park Belarus, один из крупнейших кластеров ИТ и высоких технологий в Центральной и Восточной Европе — прим. «Ленты.ру»), "умеют творить невероятное"», — заключил Лукашенко.

17 августа президент Белоруссии проинспектировал ситуацию с полевыми работами и семеноводством в Минской области и дал советы местному руководству. Так, для борьбы с мышами на производстве он порекомендовал чиновнику взять на службу «двух хороших котов» и поделился собственным опытом в этом вопросе.