Убийство россиянина загримированным киллером раскрыли спустя 19 лет

В Архангельской области спустя 19 лет раскрыли убийство мужчины загримированным киллером

В Архангельской области спустя 19 лет раскрыли преступление, совершенное загримированным киллером в автосервисе. Об этом в пятницу, 20 января, «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Исполнитель преступления, отбывающий наказание за совершение другого убийства, дал новые признательные показания и заключил досудебное соглашение.

Мужчина рассказал, что в 2003 году житель поселка Коноша попросил его расправиться со знакомым, которого считал причастным к смерти своего друга. Заказчик предоставил необходимую информацию о жертве, сам придумал план убийства и для его осуществления раздобыл огнестрельное оружие. Загримировавшись при помощи накладных усов и ношеной грязной одежды, киллер не менее трех раз выстрелил в потерпевшего с близкого расстояния в автосервисе.

В отношении подстрекателя возбуждено уголовное дело по части 4 и 5 статьи 33 и статьи 105 («Подстрекательство и пособничество в убийстве»), а также статьи 222 («Незаконное приобретение, передача, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов») УК РФ. Известно, что обвиняемый скончался, его будут судить посмертно.