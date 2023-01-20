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18:51, 20 января 2023Экономика

Россия резко увеличила поставки золота в одну страну

ГТУ Китая: экспорт золота из России вырос в 2022 году на 67%

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

По итогам прошлого года Россия экспортировала в Китай 6,66 тонны золота — 3,7 тонны необработанного золота и 2,96 тонны в полуобработанном виде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

По сравнению с 2021 годом страна увеличила поставки на 67 процентов. В денежном выражении импорт золота в КНР из России вырос на 63 процента, до 386,9 миллиона долларов.

Главным экспортером драгоценного металла в Китай стала Швейцария, которая по итогам 2022 года поставила в страну золота на сумму 34,14 миллиарда долларов. За ней следуют Канада (14,67 миллиарда долларов), ЮАР (8,85 миллиарда долларов), Австралия (8,3 миллиарда долларов). В топ-5 поставщиков также входит специальный административный район КНР Гонконг, поставки из которого оцениваются в 3,1 миллиарда долларов.

Вместе с тем в 2022 году на 20 процентов выросли поставки российского угля в Китай. Однако, по данным ГТУ, в последний месяц года экспорт сократился и может продолжить снижаться на фоне нарушения логистических цепочек и отказа ряда крупных покупателей от российских энергоресурсов.

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Мария Грушко
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