Россия резко нарастила поставки угля в одну страну

Reuters: экспорт угля из России в Китай упал в декабре, но по итогам года вырос на 20%

По итогам 2022 года поставки дешевого угля из России в Китай выросли на 20 процентов, до 68,06 миллиона тонн. Москва экспортировала сырье с большими скидками в условиях отказа европейских покупателей от закупок после начала специальной военной операции на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

При этом в декабре объемы поставок сократились, составив 6,89 миллиона тонн по сравнению с 7,16 миллиона тонн в ноябре. Причинами снижения экспорта в последний месяц зимы стали логистические проблемы из-за неблагоприятных погодных условий в России — морозы затрудняли погрузку и отгрузку сырья. Кроме того, на сокращение поставок повлияло падение спроса в Китае на фоне роста новых случаев заражения коронавирусом, объясняет агентство.

В общей сложности импорт угля в Китай с января по декабрь сократился на 12,6 процента в годовом выражении, до 170,71 миллиона тонн. Крупнейшим поставщиком сырья в КНР в декабре, как и в целом в 2022 году, стала Индонезия — Китай закупил в стране 17,53 миллиона тонн по сравнению с 20,04 миллиона тонн в ноябре. Вместе с тем декабрьские данные свидетельствуют об отсутствии поставок угля из Австралии, которая несколько лет назад была главным экспортером данного вида топлива в КНР.

Однако в январе китайские власти отменили негласный запрет на импорт угля из страны на фоне нестабильных поставок из России. Ограничения были введены из-за недовольства Китаем позицией Канберры по поводу происхождения коронавируса, вызывающего COVID-19. Первые партии австралийского угля могут быть доставлены в КНР в начале февраля.

В январе эксперты на фоне слухов об отмене запрета заявили, что Австралия в состоянии потеснить Россию на этом рынке. В последнее время поставки российского угля за рубеж затруднены из-за нарушения логистических цепочек, в связи с этим от контрактов с российскими компаниями начали отказываться Южная Корея и Япония.