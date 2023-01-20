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10:41, 20 января 2023Силовые структуры

Обворовавшие более 100 россиян сотрудники интерната предстанут перед судом

В Приморье осудят сотрудников психоневрологического интерната, обворовавших 163 пациента

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Приморском крае перед судом предстанут двое сотрудников «Раздольненского психоневрологический интерната», которые обвиняются в краже денег более ста пациентов. Об этом в пятницу, 20 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Расследование уголовного дела в отношении фигурантов завершено. Их будут судить по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»). По версии следствия, с февраля 2020 по июль 2021 года двое сотрудников интерната по доверенностям снимали со счетов недееспособных подопечных деньги и присваивали их себе. Средства якобы тратились на покупку необходимых для пациентов товаров. Потерпевшими оказались 163 человека, у которых было похищено 2,8 миллиона рублей. Фигуранты полностью возместили им ущерб.

Ранее сообщалось, что в Иркутске адвокату, обещавшему прекратить дело за два миллиона рублей, дали пять лет.

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Илона Палей
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