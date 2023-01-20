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08:02, 20 января 2023Ценности

Плюс-сайз-модель показала фигуру в купальнике на видео с яхты

Плюс-сайз-модель Джемма Коллинз показала фигуру в купальнике на видео с яхты

Фото: Gemma Collins

Телезвезда и плюс-сайз-модель Джемма Коллинз показала фигуру на новом откровенном ролике с яхты. Публикация появилась на ее странице в Instagram (cоцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

41-летняя знаменитость позировала на борту в черно-коричневом купальнике с анималистичным принтом. При этом волосы инфлюэнсерши были распущены, а на ее лице отсутствовал макияж. Образ манекенщицы дополняли солнцезащитные очки в тон пляжной одежды и колье в виде креста. На размещенных кадрах видно, что звезда ходит по яхте и танцует под музыку.

Подписчики восхитились внешним видом Коллинз в многочисленных комментариях под размещенным видео. «Прекрасное тело», «Так держать, красотка», «Рада, что ты счастлива», «Вау», «Улыбайся так всегда», «Красивая женщина», — высказывались пользователи сети.

В сентябре 2021 года Джемма Коллинз также продемонстрировала фигуру после похудения. На опубликованных фотографиях знаменитость запечатлена в бассейне в купальных костюмах. На одном из фото она позировала в слитном купальнике розово-голубой расцветки, а на другом — в похожем костюме с леопардовым принтом.

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Карина Черных
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