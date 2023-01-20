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14:39, 20 января 2023Забота о себе

Названа самая полезная каша для женщин старше 40

Диетолог Елена Соломатина назвала чечевицу самой полезной крупой для женщин старше 40

Фото: Hermes Rivera / Unsplash

Самой полезной для женщин кашей можно назвать чечевичную, так как она содержит фитоэстрогены, кальций и магний, заявила врач-диетолог Елена Соломатина. О свойствах чечевицы она рассказала в беседе с «Москвой 24».

По словам Соломатиной, к 40 годам количество эстрогенов в организме женщины снижается, и активность яичников становится ниже. «Как известно, эстрогены защищают женщину от развития сердечно-сосудистых заболеваний, развития остеопороза, от ухудшения качества коллагена, то есть от морщин», — объяснила врач.

В чечевице также есть кальций и магний, продолжила Соломатина, поэтому каша из этой крупы защищает от повышения артериального давления и укрепляет кости, что очень важно для людей старше 40. Кроме того, добавила диетолог, чечевица способна оказывать успокаивающий эффект. «Когда начинается менопауза, происходят определенные процессы со стороны нервной системы. Женщина становится более раздражительной, уязвимой. Чечевица эти процессы корректирует и компенсирует», — заверила она.

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Помимо этого, уточнила Соломатина, содержащая большое количество белка чечевица является хорошей заменой мяса для вегетарианцев. «Чечевица имеет большое количество клетчатки. Она необходима для нормального стула, для корма нашим полезным бактериям, которые отвечают за нормальную работу иммунной и нервной систем, понижают воспаление в организме и выводят излишки холестерина, желчных кислот, сахара», — заключила она, порекомендовав отдавать предпочтение красной чечевице, поскольку в ней содержится больше препятствующих развитию рака веществ.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль назвала оптимальную частоту употребления в пищу красного мяса. По ее словам, красное мясо можно есть не чаще одного раза в неделю.

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Александра Лисица
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