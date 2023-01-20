Задержание ФСБ россиянина за призывы к убийству военных попало на видео

ФСБ показала видео задержания жителя Керчи, призывавшего в соцсети к убийству военных РФ

ФСБ задержала жителя Керчи за призывы к убийству российских военных

Начало событий в новости ФСБ задержала жителя Керчи за призывы к убийству российских военных

ФСБ показала видео с задержанием 48-летнего жителя Керчи, призывавшего в соцсети к убийству российских военных. Запись публикует ТАСС.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые надевают наручники на мужчину и увозят его.

Ранее 20 января ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела против керченца, который размещал на своей странице в «Одноклассниках» материалы с призывами к убийству российских военнослужащих.

Мужчину обвинили в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.