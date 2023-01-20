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12:56, 20 января 2023Силовые структуры

ФСБ задержала жителя Керчи за призывы к убийству российских военных

ФСБ задержала жителя Керчи за призывы к убийству российских военных в «Одноклассниках»
Архивное фото

Архивное фото . Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Керчи возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя, который размещал на своей странице в «Одноклассниках» материалы с призывами к убийству российских военнослужащих. Об этом в пятницу, 20 января, сообщает ТАСС.

Мужчину обвинили в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Он опубликовал комментарий на своей странице в социальной сети с призывами к убийству военнослужащих ВС РФ. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что в Брянске суд приговорил мужчину к 4,5 года колонии за попытку вывезти на Украину порох.

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Илона Палей
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