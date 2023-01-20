В Киргизии произошла потасовка между спецназом и сотрудниками ГКНБ

В Киргизии произошла потасовка между спецназом и сотрудниками госкомитета нацбезопасности

В Киргизии произошла потасовка между спецназом МВД и сотрудниками Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ). Об этом сообщает «Sputnik Кыргызстан» в Telegram.

«В Кыргызстане бойцы спецназа МВД пытались зайти в здание ГКНБ Оша, между ними и сотрудниками спецслужбы произошла потасовка», — сказано в сообщении. Уточняется, что спецназ не смог зайти в здание ГКНБ. Однако был задержан следователь регионального управления спецслужб. Как отмечается, его подозревают в вымогательстве взятки.

Ранее в Киргизии арестовали несколько экс-чиновников по подозрению в подготовке массовых беспорядков. Мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана, в том числе для экс-генпрокурора страны Азимбека Бекназарова, бывшего члена ЦИК республики Гулнары Джурабаевой и экс-главы МВД Кенешбека Дуйшебаева.