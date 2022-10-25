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09:36, 25 октября 2022Бывший СССР

В Киргизии по подозрению в подготовке беспорядков арестовали бывших чиновников

В Бишкеке по подозрению в подготовке беспорядков арестовали бывших чиновников

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Суд Первомайского района Бишкека арестовал несколько бывших чиновников по подозрению в подготовке массовых беспорядков. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Киргизии, передает ТАСС.

Отмечается, что мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана, в частности, для бывшего генпрокурора республики Азимбека Бекназарова, экс-члена ЦИК Киргизии Гулнары Джурабаевой и бывшего главы МВД Кенешбека Дуйшебаева.

Кроме того, под арест были заключены экс-депутат киргизского парламента Равшан Жээнбеков, бывший судья Конституционного суда страны Клара Сооронкулова и правозащитница Асия Сасыкбаева.

23 октября киргизские правоохранители задержали по подозрению в подготовке массовых беспорядков свыше 20 бывших чиновников, политиков, правозащитников и общественных деятелей. Все задержанные ранее выступали против передачи Узбекистану Кемпир-Абадского водохранилища в рамках процедур демаркации и делимитации государственной границы.

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Алевтина Запольская
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