В Госдуме назвали главную цель создания цифрового рубля

Депутат Кирьянов назвал выгоды для предпринимателей главной целью создания цифрового рубля

Главная задача создания цифрового рубля — это облегчение расчетов для предпринимателей. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Он также назвал отличия этой финансовой единицы от криптовалюты.

«Цифровой рубль — это тот формат, который сегодня анонсирует и предлагает Центральный Банк России, чтобы предпринимательское сообщество использовало дополнительные вопросы цифровизации. Это не вопрос, связанный с криптовалютой. Цифровой рубль будет гарантирован Российской Федерацией. Это новая система, которая не может быть сравнена с биткоином и другими электронными валютами», — объяснил он.

По словам Артема Кирьянова, Россия также внимательно изучает криптовалюты, чтобы понять, как эффективно использовать их в экономике страны.

«К криптовалютам у России тоже есть свое отношение, и понятно, что на данном этапе мы должны зафиксировать такое явление, но максимально оградить россиян от возможных убытков при использовании криптовалют и, конечно, не допускать использования криптовалют в расчетах. Это две не пересекающиеся линии», — сказал он.

Цифровой рубль будет облегчать жизнь для предпринимательского сообщества, а криптовалюта — это другое событие, максимально обеспечивающее безопасность российских граждан при совершении инвестиционных сделок Артем Кирьянов депутат Госдумы

Нововведение, вероятно, будет востребовано, но это не коснется широких слоев предпринимательского сообщества и граждан России, считает депутат.

Пока это будет достаточно узкий сегмент предпринимателей, которые будут его использовать, в том числе из-за удобства. Но это ни в коей мере не замена каким-то существующим форматам расчетов Артем Кирьянов депутат Госдумы

Цифровой рубль — это цифровая форма российской валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег. По мнению регулятора, это позволит совершать операции быстрее и удобнее. Их отличие в том, что они будут храниться не в кошельке или банковском счете, а в виртуальном приложении Центрального банка (ЦБ). Таким образом, эти средства не будут привязаны к какому-то из банков.

Ранее стало известно, что Банк России в первом квартале 2023 года планирует начать разработку модели трансграничных расчетов с использованием цифрового рубля.