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08:29, 20 января 2023Россия

В Госдуме отреагировали на поддержку США стремления Киева атаковать Крым

Депутат Белик назвал тему «возвращения» Крыма Украине идеологическим козырем США
СюжетРакетные удары по Украине:
Дмитрий Белик

Дмитрий Белик. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик отреагировал на то, что США поддерживают стремления Киева атаковать Крым. Его слова передает ТАСС.

Белик назвал тему «возвращения» Крыма идеологическим козырем, который Вашингтон то прячет, то достает. По его словам, таким образом США хотят «для себя понять, насколько далеко можно зайти и где Россия видит черту, после которой даст очень жесткую реакцию противнику».

Депутат обратил внимание, что риторика Украины и Запада становится более агрессивной, когда у ВСУ возникают проблемы на фронте. Показательным он назвал взятие Соледара. «В этой связи образ страны-победителя в лице Украины, старательно выстроенный Вашингтоном и его союзниками, разрушается», — добавил он.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов пообещал, что в случае атаки на полуостров Киев ждет ответный удар. Он напомнил, что жители полуострова сделали свой исторический выбор, навсегда порвав с Украиной после государственного переворота, который там произошел.

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Марина Совина
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