Глава парламента Крыма Владимир Константинов: в случае атаки Киев ждет ответный удар

Глава парламента Крыма Владимир Константинов пообещал, что в случае атаки на полуостров Киев ждет ответный удар. Его слова передает РИА Новости.

«Ничего удивительного. Ведь пиратско-людоедская логика в равной степени присуща как Киеву, так и Вашингтону», — прокомментировал Константинов сообщения о планах украинских властей совершить атаку на Крым. Он напомнил, что жители полуострова сделали свой исторический выбор, навсегда порвав с Украиной после государственного переворота, который там произошел.

Но пусть тогда не жалуются, когда и мы сполна ударим в ответ Владимир Константинов Глава парламента Крыма

США поддержали стремление Украины вернуть территории «любыми средствами»

Ранее газета The New York Times (NYT) выразила мнение, что администрация Байдена начинает признавать, что Киеву могут потребоваться дополнительные силы для удара по Крыму. В частности, рассматривается помощь Украине в атаке на полуостров с использованием РСЗО HIMARS и БМП Bradley. При этом от поставки ракетных систем дальнего радиуса действия США воздерживаются.

В то же время, представитель Государственного департамента США Нед Прайс заверил, что Киев самостоятельно принимает решения о том, как именно применять вооружения, переданные ему западными странами. По его словам, Вашингтон не назначает Киеву какие-либо цели для атаки.

Позже заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх отметила, что США поддерживают стремление Киева вернуть территории «любыми средствами, какие они могут использовать». Она также напомнила, что Вашингтон считает полуостров частью Украины. «Мы не избегали это заявлять с самого начала», — добавила Сингх. Говоря о возможной атаке со стороны Киева, она сказала, что это будет «чем-то, что пошлет Москве огромное сообщение».

В России ответили на планы Киева по захвату Крыма

В ответ на заявления американской стороны посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что риторика США становится все более воинственной. По его мнению, Госдеп подталкивает Киев к совершению терактов в России. «Услышав подобные ремарки из Вашингтона, преступники в Киеве в очередной раз ощутят полную вседозволенность», — заявил дипломат, добавив, что «риски эскалации конфликта только усилятся».

Намерения Украины по захвату Крыма раскритиковал и французский политик и экс-депутат Европарламента (ЕП) Флориан Филиппо. Он отметил, что на форуме в Давосе президент Украины Владимир Зеленский «попросил у своих хозяев денег и оружия», и призвал остановить военный конфликт.

Кучка сумасшедших, которая сидела перед ним, хочет войны, как и он сам! Они прекрасно знают, что смогут разбогатеть на этом Флориан Филиппо Экс-депутат Европарламента

Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предупредил, что в случае, если Украина нанесет по полуострову удар из вооружения, поставленного США, ответ России будет сокрушительным. По его словам, Москва ведет взвешенную разумную политику, и некоторые могут воспринимать сдержанность как слабость. «Но это совершенно не так», — предостерег он.