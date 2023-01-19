Пентагон объяснил необходимость захвата Крыма Украиной

США объяснили необходимость захвата Крыма важностью послать России «огромное сообщение»

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх объяснила позицию США по вопросу захвата Крыма Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос о возможности такого шага Киева, она сказала, что захват Украиной части России «является чем-то, что пошлет Москве огромное сообщение». Чиновница также попросила журналистов обратиться за более развернутым мнением по этому вопросу к украинцам.

Ранее Сингх прокомментировала сообщения, в которых упоминалось о возможности ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Крыму. Она рассказала, что Вашингтон поддерживает стремление Киева вернуть территории «любыми средствами, какие они могут использовать». Она напомнила, что США считают полуостров частью Украины.

19 января газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что администрация президента США Джо Байдена начинает признавать, что Киеву могут потребоваться дополнительные силы для удара по Крыму. По информации издания, в качестве помощи Киеву для этой цели рассматриваются РСЗО HIMARS и БМП Bradley, но Вашингтон воздерживается от поставки ракетных систем дальнего радиуса. В США считают, что угроза для Крыма со стороны Киева укрепит позиции Украины на будущих переговорах.