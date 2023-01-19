Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:50, 19 января 2023Мир

Пентагон объяснил необходимость захвата Крыма Украиной

США объяснили необходимость захвата Крыма важностью послать России «огромное сообщение»

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх объяснила позицию США по вопросу захвата Крыма Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос о возможности такого шага Киева, она сказала, что захват Украиной части России «является чем-то, что пошлет Москве огромное сообщение». Чиновница также попросила журналистов обратиться за более развернутым мнением по этому вопросу к украинцам.

Ранее Сингх прокомментировала сообщения, в которых упоминалось о возможности ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Крыму. Она рассказала, что Вашингтон поддерживает стремление Киева вернуть территории «любыми средствами, какие они могут использовать». Она напомнила, что США считают полуостров частью Украины.

19 января газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что администрация президента США Джо Байдена начинает признавать, что Киеву могут потребоваться дополнительные силы для удара по Крыму. По информации издания, в качестве помощи Киеву для этой цели рассматриваются РСЗО HIMARS и БМП Bradley, но Вашингтон воздерживается от поставки ракетных систем дальнего радиуса. В США считают, что угроза для Крыма со стороны Киева укрепит позиции Украины на будущих переговорах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США не увидели смысла передавать Украине танки Abrams
В Нидерландах заявили о готовности оплатить поставку танков на Украину
Пентагон объяснил необходимость захвата Крыма Украиной
Более миллиона французов вышли на протесты против пенсионной реформы
Спрос на дорогие квартиры в Москве резко сократился
Зеленский раскритиковал Шольца за позицию по поставкам танков
В офисе Зеленского назвали США лучшим другом Украины
Роналду признали лучшим игроком товарищеского матча против ПСЖ
В Польше заявили об усталости Запада от Украины
Суд удовлетворил иск вдовца погибшей в ДТП с участием автомобиля Собчак
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.