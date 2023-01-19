Администрация Байдена заявила о готовности помочь Украине для удара по Крыму

NYT: США признают, что Киеву может потребоваться дополнительное оружие для удара по Крыму

Администрация Байдена начинает признавать, что Киеву могут потребоваться дополнительные силы для удара по Крыму. Такое мнение выразила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По информации издания, сейчас рассматривается помощь Украине в атаке на полуостров с использованием РСЗО HIMARS и БМП Bradley. Однако от поставки ракетных систем дальнего радиуса действия США воздерживаются, утверждает газета.

Ранее официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс заверил, что Киев самостоятельно принимает решения о том, как именно применять вооружения, переданные ему западными странами. Таким образом он ответил на вопрос о том, стали бы США поддерживать удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Крыму с применением западных систем или нет.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. В том же году США, страны ЕС и некоторые другие государства ввели против России санкции. Киев считает территорию полуострова аннексированной. Российские власти отвергают эти обвинения.