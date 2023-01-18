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23:36, 18 января 2023Мир

Госдеп заявил о самостоятельных решениях Киева о применении западного оружия

Госдеп заверил, что Киев самостоятельно принимает решение о применении западного оружия

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс заверил в том, что Киев самостоятельно принимает решения о том, как именно применять вооружения, переданные ему западными странами. Таким образом он ответил на вопрос о том, стали бы США поддерживать удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Крыму с применением западных систем или нет, сообщает РИА Новости.

«В конечном счете нашим украинским партнерам решать, как и где лучше использовать эти оружия и поставки для защиты своей территории», — заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Он уточнил, что Вашингтон не назначает Киеву какие-либо цели для атаки. По его словам, Пентагон находится в постоянном контакте с украинской стороной, определяя необходимость поставок ВСУ разного рода вооружений для помощи в отражении имеющихся угроз.

Ранее стало известно, что США в скором времени собираются анонсировать один из крупнейших пакетов военной помощи Украине. При этом отмечается, что пока Киеву не планируют поставлять современные танки, о которых он просил.

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Марина Совина
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