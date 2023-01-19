В Крыму предостерегли Киев от удара по полуострову американским вооружением

В Крыму пообещали сокрушительный ответ в случае удара по полуострову вооружением США

В случае если Украина нанесет по Крыму удар из вооружения, поставленного США, ответ России будет сокрушительным. Об этом сказал глава комитета парламента полуострова по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, его цитирует РИА Новости.

«Убежден, что любая попытка получит сокрушительный ответ и россияне поддержат такое решение. Россия ведет взвешенную разумную политику, порой слишком сдержанно, некоторые могут воспринимать это как слабость, но это совершенно не так», — предостерег Гемпель.

По его мнению, планы Вашингтона и Киева подтверждают необходимость защищать интересы России до западных границ Украины с Польшей. Нынешний режим на Украине должен быть уничтожен, заявил политик, подчеркнув, что это поможет многим государствам жить в мире. Гемпель уверен, что украинским гражданам пора перейти к решительным действиям, чтобы противостоять режиму.

19 января газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что администрация президента США Джо Байдена начинает признавать, что Киеву могут потребоваться дополнительные силы для удара по Крыму. По информации издания, в качестве помощи Киеву для этой цели рассматриваются РСЗО HIMARS и БМП Bradley, но Вашингтон воздерживается от поставки ракетных систем дальнего радиуса. В США считают, что угроза для Крыма со стороны Киева укрепит позиции Украины на будущих переговорах.

Ранее официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс заверил, что Киев самостоятельно принимает решения о том, как именно применять вооружения, переданные ему западными странами. Таким образом он ответил на вопрос о том, стали бы США поддерживать удары Вооруженных сил Украины по Крыму с применением западных систем или нет.

