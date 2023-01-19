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06:37, 19 января 2023Мир

В России ответили на слова Госдепа об использовании ВСУ западного оружия в Крыму

Посол РФ в США Антонов заявил, что Госдеп подталкивает Киев к совершению терактов в России
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал слова пресс-службы Госдепа США Неда Прайса, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют возможность наносить удары по Крыму, используя американское и другое западное оружие. Его слова приводит ТАСС.

Антонов подчеркнул, что риторика американских властей становится все более воинственной. Он ответил на слова Госдепа об использовании американского оружия ВСУ на территории полуострова и отметил, что ведомство подталкивает Киев к совершению терактов в России.

«Услышав подобные ремарки из Вашингтона, преступники в Киеве в очередной раз ощутят полную вседозволенность. Риски эскалации конфликта только усилятся», — заявил дипломат.

Ранее Госдеп заявил о самостоятельных решениях Киева о применении западного оружия. «В конечном счете нашим украинским партнерам решать, как и где лучше использовать это оружие и поставки для защиты своей территории», — подчеркнул Прайс.

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Марина Совина
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