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15:27, 20 января 2023Россия

Московский школьник впал в кому во время занятий гимнастикой

В Москве восьмилетний школьник упал во время занятий гимнастикой и впал в кому

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Московский школьник упал с высоты двух с половиной метров во время занятий гимнастикой и впал в кому. Об этом сообщает МК.RU.

По данным издания, инцидент произошел 18 января в спорткомплексе в Электролитном проезде. Восьмилетний гимнаст выполнял упражнение «солнышко» на перекладине. В момент совершения трюка руки ребенка выскользнули из страховочных лямок — и он упал за пределы лежащих на полу матов, получив многочисленные травмы.

Школьника доставили в больницу, в настоящее время он находится в коме. Состояние ребенка медики оценивают как крайне тяжелое.

До несчастного случая мальчик занимался гимнастикой около трех лет и планировал получить первый юношеский разряд. Его родители предполагают, что ребенок неверно надел страховочные лямки, а произошедшее было случайностью.

Ранее сообщалось, что шестилетний мальчик упал с двухметровой высоты на детской площадке в Санкт-Петербурге. У него обнаружили перелом нескольких позвонков грудного отдела позвоночника.

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Варвара Родикова
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