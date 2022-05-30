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В Петербурге шестилетний мальчик попал в больницу после игры на детской площадке

В Петербурге шестилетний мальчик сломал три позвонка после игры на детской площадке

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В районе Купчино Санкт-Петербурга шестилетний мальчик пострадал во время прогулки на детской площадке. Об этом рассказал 78.ru источник в правоохранительных органах.

Все произошло в парке Интернационалистов. Во время игры ребенок упал с высоты двух метров. Родители мальчика отвезли его в травмпункт, где у мальчика диагностировали компрессионный перелом трех позвонков грудного отдела.

Шестилетний житель Петербурга ближайшее время проведет под наблюдением медиков, отметил собеседник телеканала.

Ранее на стадионе в Первоуральске двухлетней девочке проломило голову отлетевшей скамейкой. У пострадавшей россиянки зафиксировали открытую черепно-мозговую травму.

Девочку доставили в детскую больницу №9 Екатеринбурга. Медики провели ей операцию. По факту случившегося полиция начала проверку.

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Анна Щербакова
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