В Петербурге шестилетний мальчик попал в больницу после игры на детской площадке

В Петербурге шестилетний мальчик сломал три позвонка после игры на детской площадке

В районе Купчино Санкт-Петербурга шестилетний мальчик пострадал во время прогулки на детской площадке. Об этом рассказал 78.ru источник в правоохранительных органах.

Все произошло в парке Интернационалистов. Во время игры ребенок упал с высоты двух метров. Родители мальчика отвезли его в травмпункт, где у мальчика диагностировали компрессионный перелом трех позвонков грудного отдела.

Шестилетний житель Петербурга ближайшее время проведет под наблюдением медиков, отметил собеседник телеканала.

Ранее на стадионе в Первоуральске двухлетней девочке проломило голову отлетевшей скамейкой. У пострадавшей россиянки зафиксировали открытую черепно-мозговую травму.

Девочку доставили в детскую больницу №9 Екатеринбурга. Медики провели ей операцию. По факту случившегося полиция начала проверку.