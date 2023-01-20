Украине предрекли раздел и значительное сокращение территории

Экс-депутат бундестага ФРГ Гердт заявил, что Украина не сможет вернуть прежние границы

Судьба Украины уже предрешена и ее ждет значительное сокращение территории в будущем, даже при поддержке НАТО Киев не сможет вернуть себе прежние государственные границы. Об этом заявил экс-депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт, сообщает РИА Новости.

«Судьба Украины уже, по-моему, предрешена. Восстанавливать страну придется всем миром и делить ее, скорее всего, тоже будут всем мировым сообществом. Украина уже не сохранится в изначальных границах. Это теперь нереально. Сегодня замороженный конфликт будет вести только к эскалации, поэтому он должен быть завершен до конца», — предрек бывший парламентарий.

По мнению Гердта, будущее Украины как самостоятельного государства будет решаться на конференции после окончания украинского конфликта.

Ранее Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине. В него вошли 59 боевых машин пехоты Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 90 бронетранспортеров Stryker. Также из техники Украина получит 53 бронеавтомобиля с противоминной защитой MRAP, 350 высокомобильных многоцелевых колесных машин HMMWV (Humvee), 12 спецмашин для перевозки боеприпасов, 6 командно-штабных автомобилей и 22 тягача для буксировки вооружений.