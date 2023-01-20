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05:33, 20 января 2023Россия

В Крыму пригрозили Киеву ответным ударом в случае атаки

Глава крымского парламента Константинов: Киев получит ответный удар за попытку атаки Крыма
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Aleksandr Lyskin / Globallookpress.com

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в случае попытки украинских властей атаковать Крым, ответный удар не заставит себя ждать. Слова политика приводит РИА Новости.

«Ведь пиратско-людоедская логика в равной степени присуща как Киеву, так и Вашингтону. Но пусть тогда не жалуются, когда и мы сполна ударим в ответ», — сказал Константинов в беседе с агентством.

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх объяснила позицию США по вопросу захвата Крыма Украиной. Также Сингх прокомментировала сообщения, в которых упоминалось о возможности ударов ВСУ по полуострову.

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Екатерина Подвигина
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