Глава крымского парламента Константинов: Киев получит ответный удар за попытку атаки Крыма

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в случае попытки украинских властей атаковать Крым, ответный удар не заставит себя ждать. Слова политика приводит РИА Новости.

«Ведь пиратско-людоедская логика в равной степени присуща как Киеву, так и Вашингтону. Но пусть тогда не жалуются, когда и мы сполна ударим в ответ», — сказал Константинов в беседе с агентством.

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх объяснила позицию США по вопросу захвата Крыма Украиной. Также Сингх прокомментировала сообщения, в которых упоминалось о возможности ударов ВСУ по полуострову.