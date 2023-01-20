Столтенберг заявил о продолжении переговоров по отправке Leopard на Украину

Столтенберг заявил о продолжении переговоров по отправке танков Leopard на Украину

Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил о продолжении переговоров по отправке танков Leopard на Украину. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Генсек отметил, что сам поддерживает отправку танков Киеву. Он выразил уверенность, что сотни новых боевых машин пехоты, бронетехники и боевых танков будут иметь огромное значение для страны. «Эта поддержка позволит не только украинцам защититься от новых наступлений России, но и позволит им начать собственные наступательные действия, чтобы отвоевать территорию», — заключил он.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что вопрос о разрешении на реэкспорт странам-владельцам немецких танков Leopard поднимался во время обсуждений в ходе встречи глав военных ведомств стран НАТО на базе Рамштайн, но стороны не смогли принять единое решение об отправке техники в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Есть веские причины для поставок [танков], и есть веские причины против, и ввиду всей ситуации с войной, которая продолжается уже почти год, необходимо очень тщательно взвесить все за и против», — прокомментировал министр.